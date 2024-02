Oud-judocoach De Korte (86) overleden

In zijn woonplaats Hoogvliet is vrijdag in bijzijn van zijn familie judocoach Chris de Korte (86) overleden. Dat heeft zijn voormalig pupil en olympisch kampioen Mark Huizinga namens de familie laten weten. Eind vorig jaar werd bij De Korte acute leukemie vastgesteld, behandeling hiervan mocht niet baten.

De Korte was onder meer de drijvende kracht achter een reeks successen op Olympische Spelen. Tussen 1988 (Seoel) en 2012 (Londen) wonnen Angelique Seriese, Theo Meijer, Huizinga, Edith Bosch, Elisabeth Willeboordse en Anicka van Emden samen tien olympische medailles.