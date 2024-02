Oud-judoka’s roemen overleden coach De Korte

Vanuit de judowereld wordt met name vol dankbaarheid teruggedacht aan Chris de Korte. De judocoach uit Hoogvliet, die vele successen behaalde met toppers als Mark Huizinga en Angelique Seriese, overleed vrijdag op 86-jarige leeftijd.

Huizinga, de olympisch kampioen van Sydney 2000, zegt “als judoka en als mens” te zijn gevormd door De Korte. “Ik had talent, maar zonder hem had ik niet zoveel gewonnen. Hij heeft me over grenzen geduwd en tegelijkertijd altijd beschermd.”

Huizinga deelde via een persbericht een aantal reacties van andere judoka’s. Daarin toont Seriese zich vooral dankbaar. “Zijn passie was de judosport. Wat mooi dat hij hierdoor als trainer/coach zoveel judoka’s naar de Europese en wereldtop heeft begeleid. Ik dank hem voor zijn inzet, technische inzichten en gedrevenheid. Velen zullen hem missen, maar zijn levenslessen zijn blijvend.”

Volgens oud-judoka en voormalig bondscoach Marjolein van Unen verliest de judowereld een gepassioneerde coach. “Als judoka en later als collega en vriend wist Chris mij en veel anderen te motiveren en inspireren met zijn kennis en kunde.”

Marhinde Verkerk, de laatste judoka die hij in 2009 naar de wereldtitel begeleidde, noemt hem een grondlegger en boegbeeld. “Chris wist heel goed wat er moest gebeuren om kampioenen te maken. Hij was expert in het verder ontwikkelen van je talent en daar diverse trainingsmethodes voor te bedenken. De persoon achter de judoka was net zo belangrijk en daardoor heb ik ook naast de mat veel van hem kunnen leren”, aldus Verkerk.

“Een verlies voor de Nederlandse judofamilie”, noemt Judo Bond Nederland het overlijden van De Korte. “Wij zijn hem grote dank verschuldigd, wetende dat zijn invloed voortleeft in de dojo, op de tatami en in de harten van allen die hij heeft geïnspireerd.”