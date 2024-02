Rolstoeltennisster De Groot prolongeert titel in Rotterdam

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft op het ABN AMRO Open in Rotterdam haar titel geprolongeerd. In een spannende finale was de 27-jarige nummer één van de wereld net te sterk voor haar landgenote Jiske Griffioen, de nummer drie van de wereld: 7-5 7-5.

Voor De Groot betekende haar zege haar 138ste overwinning op rij. Vorige maand was de rolstoeltennisster uit Woerden nog de beste op de Australian Open. Met haar 21e grandslamtitel nestelde De Groot zich naast boegbeeld Esther Vergeer.

Haar laatste nederlaag dateert van drie jaar geleden.