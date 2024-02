Rui Costa loopt breuken op bij val in Ronde van de Algarve

De Portugese wielrenner Rui Costa heeft bij een val in de derde etappe van de Ronde van de Algarve breuken opgelopen in het sleutelbeen en in het kapsel van zijn rechterschouder. Zijn team EF Education-EasyPost meldde na onderzoek dat de oud-wereldkampioen ook een hersenschudding heeft.

Costa’s Nederlandse ploeggenoot Marijn van den Berg was ook betrokken bij de val. Hij stapte wel weer op de fiets, maar haalde het einde van de rit niet. Van den Berg, tweede in de eerste etappe, vertoonde tekenen van een hersenschudding en werd uit voorzorg, en volgens het protocol, uit koers gehaald.