Shorttrackers overtuigend naar WB-zege op gemengde aflossing

De Nederlandse shorttrackers hebben bij de wereldbekerwedstrijd in Gdansk het onderdeel gemengde aflossing op overtuigende wijze gewonnen. Teun Boer, Kay Huisman, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer namen al vroeg afstand van de andere teams en stonden de leiding niet meer af.

Zuid-Korea eindigde als tweede en het brons ging naar Canada. Nederland won een maand geleden bij de Europese kampioenschappen in Gdansk ook de gemengde aflossing.

Nederland bereikte met het vrouwenteam de finale op de aflossing. Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer bleven in de tweede halve finale Zuid-Korea voor. Naast Nederland en Zuid-Korea plaatsten de Verenigde Staten en Canada, de nummers 1 en 2 uit de andere halve finale, ook de eindstrijd.

Bij de mannen greep de Oranje-formatie naast een plek in de finale. De teams van Zuid-Korea en Japan waren in de tweede halve finale rapper, waardoor Nederland is aangewezen op de B-finale.