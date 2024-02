Shorttrackster Selma Poutsma heeft bij de wereldbekerontmoeting in Gdansk in Polen goud behaald op de 500 meter. De Nederlandse rijdster zag de Belgische Hanne Desmet in de laatste meters dichtbij komen, maar ze plaatste haar schaats net iets eerder over de finish. De Canadese Kim Boutin werd derde, voor Yara van Kerkhof.

Michelle Velzeboer was de rapste in de B-finale.