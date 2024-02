Tennisster Swiatek wint toernooi van Doha voor derde keer op rij

Iga Swiatek heeft voor de derde keer op rij het tennistoernooi van Doha op haar naam geschreven. De Poolse nummer 1 van de wereld klopte Elena Rybakina in de finale. De nummer 3 van de plaatsingslijst uit Kazachstan ging in twee sets onderuit: 7-6 (8) 6-2.

Swiatek trad in de voetsporen van Serena Williams, de Amerikaanse die het toernooi vanaf 2013 drie keer op rij won. Rybakina, de mondiale nummer vier, pakte afgelopen zondag nog de titel van het toernooi van Abu Dhabi.

Swiatek hoefde niet in actie te komen in de halve eindstrijd in Doha. Karolina Pliskova meldde zich geblesseerd af voor die halve eindstrijd. Swiatek pakte haar eerste titel van 2024 en haar achttiende in totaal. Ze werd vorige maand al in de derde ronde van de Australian Open uitgeschakeld.