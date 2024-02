Verbeterd contract marathonschaatser Visser bij Jumbo-Visma

Schaatsteam Jumbo-Visma heeft de goede prestaties van marathonschaatser Harm Visser beloond met een nieuw contract. De oude verbintenis is opengebroken en verlengd met een jaar. Visser, onder meer winnaar van de Marathoncup, ligt nu vast tot medio 2026.

Visser (23) won dit seizoen al acht marathons op kunstijs en twee op natuurijs. In december werd de Fries voor het eerst in zijn loopbaan Nederlands kampioen op de massastart. “Dat het contract nu al wordt opengebroken, vind ik heel erg mooi”, zegt Visser in een persbericht van het team. “Het is een stukje waardering vanuit de ploeg naar mij toe, maar ook vanuit mij naar de ploeg dat ik hier graag wil blijven.”

Visser noemt de marathon zijn ‘corebusiness’, maar heeft ook met name op de massastart ambities op de langebaan. “De Olympische Spelen van Milaan in 2026 zouden een doel kunnen worden.”

“Harm heeft dit zijn seizoen zijn exceptionele klasse getoond door heel wat overwinningen binnen te slepen. Zowel voor de sponsor als voor het team is het hartstikke mooi dat hij zijn contract heeft verlengd”, zegt ploegleider Peter de Vries, die benadrukt dat Visser het niet alleen doet. “Harm is degene die het afmaakt, maar een kopman kan pas excelleren als alle voorwaarden kloppen. Dat beseft hij als geen ander.”