Vloon grijpt voor de zesde keer indoortitel polsstokhoogspringen

Menno Vloon heeft voor de zesde keer in zijn carrière de Nederlandse titel indoor bij het polsstokhoogspringen behaald. De 29-jarige Zaankanter stelde het goud veilig met een hoogte van 5,83 meter, zijn beste prestatie van dit jaar.

Van concurrentie was amper sprake. Vloon begon zijn wedstrijd op een hoogte van 5,50. Toen was Koen van der Wijst nog de enige andere atleet in de strijd. Van der Wijst ging wel over 5,50, maar sprong af op 5,60. Hij ontving het zilver. Vloon zag drie pogingen op 5,93 mislukken.

Vloon, de houder van het Nederlands record (5,96 meter), weet zich met de kampioenhoogte verzekerd van deelname aan Olympische Spelen in Parijs. Hij is ook gekwalificeerd voor de WK indoor in Glasgow (1-3 maart).