Wereldkampioene Steenbergen na ‘lange avond’ door op 50 meter vrij

Zwemster Marrit Steenbergen heeft zich de ochtend na het behalen van haar eerste individuele wereldtitel geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. De wereldkampioene op de dubbele afstand moest na een “lange avond met heel veel interviews” weer vroeg op, maar wilde ook de sprintafstand graag zwemmen. “Ik vind dit nummer gewoon leuk om te doen en het is ook maar 50 meter, dus dat kan wel even.”

De 24-jarige Friezin plaatste zich als tiende (24,86) voor de volgende ronde van later op zaterdag, waarin ook landgenote Kim Busch haar opwachting maakt (veertiende in 25,08). Wereldrecordhoudster Sarah Sjöström uit Zweden won overtuigend in 23,91. Steenbergen: “Dat is wel echt hard. Ik hoop gewoon mee te doen in de finale, maar een medaille wordt lastig. De rest van de top staat nog ver boven mij.”

Steenbergen werd op de vorige WK achtste op dit nummer. In Doha twijfelde ze van tevoren of ze de korte afstand zou zwemmen aan het einde van een drukke week. Zondag komt ze met de estafettezwemsters ook nog in actie op de 4×100 meter wisselslag, waarmee het aantal nummers dat ze heeft gezwommen op zeven uitkomt. Op de eerste dag van het toernooi pakte Steenbergen met haar landgenotes al goud op de 4×100 meter vrij.

Op de 4×100 vrij heeft de gemengde estafetteploeg zich zaterdagochtend geplaatst voor de strijd om de medailles van later op de dag. Stan Pijnenburg, Thom de Boer, Milou van Wijk en Janna van Kooten zwommen in de series de zesde tijd (3.29,23). China was het snelst in 3.24,47. Mogelijk voegt Steenbergen zich in de finale bij de estafetteploeg.