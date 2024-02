Wereldrecordhoudster Bol simpel door naar finale 400 meter op NK

Atlete Femke Bol heeft zich bij de NK indoor in Apeldoorn eenvoudig geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 23-jarige Amersfoortse won haar serie met overmacht in 50,55 seconden. Ze was daarmee de snelste van alle deelnemers in de series.

Bol veroverde vorig jaar de titel in het Omnisport met een wereldrecord van 49,26. Ze liep toen het 41 jaar oude wereldrecord van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova uit de boeken. De verwachtingen voor de finale op zondag zijn hooggespannen. Voor het eerst in vijftien jaar is de sporthal in Apeldoorn uitverkocht. Zo’n 5000 mensen willen Bol zien vlammen.

De Sportvrouw van het Jaar hoefde zich in de series niet bovenmatig in te spannen. Na de eerste van twee ronden lag ze al ver voor op Anne van de Wiel, die als tweede finishte in 53,96.

Bol had deze winter haar goede vorm al twee keer eerder getoond met toptijden. Ze opende begin februari haar seizoen in Metz met 49,69, een week later in Liévin noteerde ze 49,63. Ze is tot dusver de enige atlete in de wereld die de 400 meter indoor onder de 50 seconden heeft gelopen.

Lieke Klaver is zondag in de finale Bols belangrijkste tegenstander. Klaver won haar serie in 51,31 en liep daarmee de tweede tijd van het veld. De 25-jarige Noord-Hollandse heeft zich dit indoorseizoen ook al internationaal laten gelden met overwinningen in de World Athletics Indoor Tour. Met de 50,50 die ze klokte in Liévin staat ze op de wereldranglijst van dit jaar tweede achter Bol.