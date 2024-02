Westenbroek tevreden en gemotiveerd door gouden race van Stolz

Stefan Westenbroek was tevreden met zijn zesde plaats op de 500 meter op de WK afstanden in Calgary. De 21-jarige schaatser sprak vol bewondering over de rit van Jordan Stolz die met de tweede tijd ooit van 33,69 zijn wereldtitel prolongeerde. Het motiveert hem “om dichter daar bij in de buurt te komen”.

“Bizar hard”, noemde Westenbroek de tijd van de 19-jarige Amerikaan bij de NOS. “Zijn opening is goed en het rondje is goed. Iedereen heeft moeite met die tweede bocht en hij loopt er zo makkelijk door.”

De sprinter kwam zelf tot 34,41 en was daarmee de beste Nederlander op de kortste afstand. “Ik laat wat liggen bij de opening, maar mag tevreden zijn.” Hoewel Westenbroek met nog vier ritten te gaan nog eerste stond, zei hij dat hij niet had gerekend op een podiumplaats. “Vooraf zei ik dat ik top tien fantastisch zou vinden, zesde is dan helemaal goed.”

Hij weet dat hij nog flink aan het werk moet om de achterstand op fenomeen Stolz goed te maken. “Hij opende heel hard en dan moet ik nog zes tienden van een seconde op het rondje goed rijden. Overal is voor te trainen, ik ga er volle bak voor en probeer dichter in de buurt te komen.”