Zieke golfer Woods staakt strijd bij Genesis Invitational

Golfer Tiger Woods heeft zich tijdens de Genesis Invitational teruggetrokken door ziekte. De 48-jarige Amerikaan maakte in Los Angeles juist zijn rentree op de PGA-Tour, nadat hij vorig jaar april met een pijnlijke voet was afgehaakt bij de Masters in Augusta.

Woods, winnaar van vijftien majors, sloeg bij de Genesis Invitational tijdens de tweede ronde nog wel af op de zevende hole, maar staakte niet veel later de strijd. Hij speelde na een enkeloperatie na de Masters alleen eind vorig jaar nog een keer tijdens de Hero World Challenge op de Bahama’s, een officieus toernooi met een beperkt deelnemersveld en geen cut.