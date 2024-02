Zwemmer Korstanje grijpt nipt naast medaille op 100 meter vlinder

Zwemmer Nyls Korstanje heeft op de WK zwemmen bij de slecht bezette 100 meter vlinderslag niet kunnen profiteren met een medaille. De 25-jarige Nijmegenaar leidde halverwege, maar werd uiteindelijk vierde in 51,41. Daarmee bleef hij ruim boven zijn tijd van vorig jaar (51,05), toen hij vijfde werd. De hele top 4 van afgelopen zomer ontbrak in Doha.

De wereldtitel ging naar de 19-jarige Portugees Diogo Matos Ribeiro in 51,17, voor Simon Bucher uit Oostenrijk (51,28). Jakub Majerski uit Polen pakte het brons (51,32).

Korstanje leek eerder in het toernooi op de 50 meter vlinderslag al in vorm met de eerste tijd in de series, maar greep door kramp vervolgens op één honderdste van een seconde naast een plek in de finale.

In de voorrondes van de dubbele afstand verloor Korstanje ook al met name in het tweede deel van de race veel snelheid. Na zijn vierde plek sprak de in Eindhoven trainende zwemmer van een “pechtoernooi”.