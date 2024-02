Ahoy dit jaar bezocht door recordaantal tennisfans: 127.000

Het ABN AMRO Open is dit jaar bezocht door een recordaantal van 127.000 tennisfans. Het oude record in Ahoy stond op ruim 122.000.

In totaal kan het toernooi bezocht worden door 130.000 fans. Er zijn dertien sessies en iedere sessie kan bezocht worden door 10.000 toeschouwers. Van maandag tot en met zaterdag is er zowel een middag- als een avondsessie. Alleen op de finaledag is er maar één sessie.

Jannik Sinner won de 51e editie van het ABN AMRO Open. Tijdens de finale, waarin Sinner het opnam tegen de Australiër Alex de Minaur, was het sportpaleis uitverkocht.