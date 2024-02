Alcaraz blijft wachten op eerste toernooizege sinds Wimbledon

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz wacht al bijna acht maanden op een toernooizege. In Buenos Aires strandde de nummer 2 van de wereld in de halve finales. De Chileen Nicolás Jarry was in de Argentijnse hoofdstad verrassend te sterk voor de titelverdediger. De setstanden waren 7-6 (2) en 6-3 in het voordeel van Jarry, die in de finale de Argentijn Facundo Díaz Acosta treft.

Alcaraz speelde in Buenos Aires zijn eerste toernooi sinds zijn uitschakeling vorige maand door de Duitser Alexander Zverev in de kwartfinales van de Australian Open. Zijn laatste toernooizege dateert al van afgelopen zomer, toen de 20-jarige Spanjaard Wimbledon won. Sindsdien speelde hij negen toernooien zonder succes.

Díaz Acosta versloeg in de andere halve finale zijn landgenoot Federico Coria in twee sets: 6-2 6-3.