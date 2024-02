Beune verrast met wereldtitel op 5000 meter, Schouten tweede

Joy Beune heeft bij de wereldkampioenschappen afstanden in Calgary verrassend de 5000 meter op haar naam geschreven. De 24-jarige schaatsster uit Borne ging in haar rit tegen de Noorse Ragne Wiklund snel van start en die aanpak werkte. Beune hield voldoende tijd over op titelverdedigster Irene Schouten, die een rit eerder in actie kwam: 6.47,72 om 6.48,98.

Schouten liet daarmee de kans liggen om als eerste Nederlandse vier wereldtitels op één WK te pakken. Eerder deze week was ze de beste op de 3000 meter, ploegachtervolging en massastart.

Het brons op de 5000 meter ging naar de Tsjechische Martina Sablikova.

Voor Beune was het haar tweede wereldtitel in Calgary. Samen met Schouten en Marijke Groenewoud vormde ze het Nederlandse team op de ploegachtervolging. De rijdster van IKO nam daarmee revanche voor een jaar eerder, toen bij de WK een zekere gouden medaille verloren ging doordat bij Beune een stukje van haar enkel te zien was door een opgeschoven sok. Dat leidde tot een diskwalificatie.

In december ging het voor de Nederlandse schaatssters, bij een wereldbekerwedstrijd in Polen, opnieuw mis. Bij Beune ontbrak de transponder om haar been, waardoor er geen tijdmeting mogelijk was voor de Nederlandse ploeg. Ook toen volgde diskwalificatie.

Beune komt later op zondag nog in actie op de 1500 meter.