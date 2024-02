Dressuuramazone Scholtens wint wereldbekerwedstrijd Neumünster

Dressuuramazone Emmelie Scholtens heeft met haar 11-jarige hengst Indian Rock de wereldbekerwedstrijd in het Noord-Duitse Neumünster gewonnen. Voor de kür op muziek kreeg ze een score van 81,565 procent. Een dag eerder was de amazone uit Gorinchem ook al de beste geweest in de grand prix. Scholtens klom in het wereldbekerklassement naar de negende plaats.

Scholtens kreeg een net iets betere waardering van de jury dan de Zweed Patrick Kittel, de leider in het klassement. Het was de eerste Nederlandse overwinning in dit wereldbekerseizoen dressuur. Marieke van der Putten eindigde met Torveslettens Titanium RS2 op de zevende plaats.

Volgende week is de voorlaatste wereldbekerwedstrijd in het Zweedse Göteborg. Op 9 maart volgt de Dutch Masters – Indoor Brabant in Den Bosch. De finale is medio april in Riyad.