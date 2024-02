De estafettezwemmers hebben zich bij de WK met een nationaal record op de 4×100 meter wisselslag met overtuiging geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. De mannen deden op de vorige WK niet mee omdat Nederland geen rugslagspecialist had en moesten daardoor in de series in Doha nog een goede tijd neerzetten. Met WK-debutant Kai van Westering (20) als specialist op de rugslag zwom Nederland de tweede tijd (3.32,89).

Met verder Caspar Corbeau (school), Nyls Korstanje (vlinder) en Stan Pijnenburg (vrij) plaatsten de zwemmers zich daarmee ook eenvoudig voor de strijd om de medailles van zondagavond. De Amerikaanse zwemmers wonnen de series in 3.32,53.

Het vorige Nederlands record stond op naam van Nick Driebergen, Lennart Stekelenburg, Joeri Verlinden en Sebastiaan Verschuren uit 2012 (3.33,46).

Door de komst van Van Westering ziet coach Patrick Pearson ook dit nummer nu als kans op olympisch succes. Met deze tijd zou Nederland vorig jaar achtste zijn geworden in de WK-finale, maar volgens de zwemmers zit er nog meer in. “Het enige doel was nu om ons te kwalificeren voor de Spelen en niet tegen een diskwalificatie aan te lopen. Dus we kunnen zeker nog harder”, aldus de ploeg, die met Van Westering en Corbeau twee geboren Amerikanen telt.

Met goede tijden verzekerden de estafettezwemsters (4×100 vrij en 4×100 wissel) en de gemengde estafetteploeg (4×100 wissel) zich afgelopen zomer al vrijwel zeker van deelname aan de Spelen. De zwemsters pakten een week geleden op de 4×100 vrij al verrassend de wereldtitel in Doha, daarbij geholpen door een gebrek aan veel sterke deelnemers.

Op de 4×100 wissel plaatsten Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Kim Busch zich als vierde ook voor de finale (4.02,09). Met die wedstrijd worden de WK zondagavond afgesloten.

De 22-jarige Thomas Jansen werd op de 400 meter wisselslag gediskwalificeerd omdat hij aan het einde van zijn baan rugslag niet op zijn rug zwom. Zijn tijd was waarschijnlijk ook niet goed genoeg geweest voor een plek in de finale.