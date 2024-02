De Nederlandse estafettezwemsters hebben op het laatste nummer van de WK in Doha niet kunnen verrassen met een medaille op de 4×100 meter wisselslag. Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Kim Busch eindigden in 4.00,24 als vijfde, na hun zevende plek vorig jaar. Een tegenvaller voor de estafetteploeg was dat wereldkampioene Marrit Steenbergen na een lang toernooi niet fit genoeg was om te starten als specialiste op de vrije slag.

Australië zwom voor de volste tribunes in Doha tot nu toe naar het goud (3.55,98). Zweden (3.56,35) bleef Canada (3.56,43) nipt voor in de strijd om het zilver.

Vorige week zondag zwommen estafettevrouwen Steenbergen, Toussaint, Busch en Janna van Kooten verrassend naar de wereldtitel op de 4×100 meter vrije slag. Het hielp daarbij dat lang niet alle landen op volle sterkte in het bad in Doha verschenen. De mannen zorgden op de 4×100 meter wisselslag op de slotdag met zilver voor meer estafettesucces.

Nederland eindigt de WK langebaan met drie keer goud en drie keer zilver. Naast de estafettezwemsters kroonden ook Steenbergen (100 vrij) en Schouten (200 school) zich tot wereldkampioen. Tweede plekken waren er naast de estafettezwemmers ook voor Caspar Corbeau (200 school) en Schouten (100 school). Op de vorige WK was de opbrengst drie medailles: zilver voor Kamminga en brons voor Schouten en Steenbergen.