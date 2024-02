Evenepoel wint Ronde van Algarve voor de derde keer

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft de Ronde van de Algarve gewonnen. De kopman van Soudal – QuickStep had duidelijk zijn zinnen gezet op winst in de vijfde en laatste etappe, maar in een sprint bergop werd hij geklopt door de Colombiaan Daniel Martínez. De ritwinnaar van Bora-hansgrohe eindigde ook als tweede in het eindklassement.

Achter het tweetal eindigde de Brit Tom Pidcock als derde in de rit. De Nederlander Thymen Arensman (Ineos) eindigde nog net in de top 10: negende. In het klassement werd hij vijfde.

Evenepoel had zaterdag de leiderstrui veroverd met winst in een individuele tijdrit. Het is al de derde keer dat de 24-jarige Belg de Ronde van de Algarve op zijn naam schrijft. Eerder deed hij dat in 2020 en in 2022. Dit keer hield hij er een dubbel gevoel aan over. ‘”Ik had graag deze rit ook gewonnen, maar ik kon de laatste 20 kilometer door een mechanisch probleem niet goed meer schakelen en moest op het buitenblad blijven rijden. Dat kostte veel kracht”, vertelde de Belg in het flashinterview op de Alto do Malhão. “Maar met drie zeges hier in Portugal moet ik tevreden zijn.” Evenepoel won voor de rittenkoers al de eendaagse Figueira Champions Classic en zaterdag de vierde etappe.