Geen olympische marathonlimieten Holterman en Deelstra in Sevilla

Jill Holterman en Andrea Deelstra zijn er in de marathon van Sevilla niet in geslaagd de limiet te lopen voor de Olympische Spelen in Parijs. Beide hardloopsters stapten tijdens de wedstrijd uit.

Holterman en Deelstra deden allebei wel mee op de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Ze liepen de marathon in het bloedhete Sapporo uit, maar eindigden in de achterhoede. De 38-jarige Deelstra was ook aanwezig op de Spelen van Rio in 2016. Ook toen werd ze bevangen door de hitte en arriveerde ze als zestigste.

Holterman en Deelstra mikten in de Spaanse stad op de scherpe limiettijd van 2.26.50. Ze begonnen voortvarend op schema, maar konden het hoge tempo niet vasthouden en staakten de marathon voortijdig.

Sifan Hassan en Anne Luijten hebben zich al gekwalificeerd voor de olympische marathon in Parijs. Nienke Brinkman is van plan nog een limietpoging te ondernemen. De winnares van brons op de marathon bij de EK van 2022 in München heeft een persoonlijk record van 2.22.51 en zou in staat moeten zijn het derde en laatste startbewijs voor Nederland te bemachtigen.