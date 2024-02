Geerds in tweede Nederlandse tijd ooit naar titel 60 meter horden

Job Geerds heeft bij de NK indooratletiek in Apeldoorn met de tweede Nederlandse tijd ooit de titel veroverd op de 60 meter horden. De 21-jarige Amsterdammer spurtte naar het goud in 7,57 seconden. Hij bleef daarmee vijf honderdsten boven het Nederlands record van 7,52 van Gregory Sedoc.

Geerds dook ook onder de limiet voor de WK indoor in Glasgow (1-3 maart). Daar wil hij proberen nog sneller te gaan en Sedoc het record afhandig te maken. “Ik hoopte vandaag al op de limiet, super dat dat is gelukt. Ik hoop in Glasgow nog harder te gaan, daar ga ik mijn best voor doen”, zei de kampioen na afloop.

Geerds prolongeerde zijn titel van vorig jaar. Mark Heiden pakte het zilver in 7,70. De fotofinish wees uit dat hij net iets sneller was dan Koen Smet, die met dezelfde tijd het brons behaalde.

Bij de vrouwen was het goud op de 60 meter horden voor Maayke Tjin A-Lim. Ze plaatste zich met haar tijd van 7,98 voor de WK indoor. Tjin A-Lim is komende zomer ook actief op 100 meter horden bij de Olympische Spelen in Parijs.