Hoogspringer Amels heeft twintigste Nederlandse titel binnen

Hoogspringer Douwe Amels heeft bij de NK indoor in Apeldoorn zijn tiende titel veroverd. Met de tien titels die hij outdoor al haalde, is het totaal Nederlandse hoogspringtitels van de 32-jarige Friese atleet op twintig gekomen.

Amels was als gewoonlijk een klasse apart. Hij begon aan zijn wedstrijd toen er nog één concurrent over was. Ridzerd Punt sprong echter drie keer af op 2,11 meter. Amels reikte vervolgens tot 2,16 meter en noteerde daarna drie mislukte pogingen op 2,20.

Amels leverde vorig jaar een daverende stunt door bij de EK indoor in Istanbul als eerste Nederlandse hoogspringer Europees goud te winnen. Hij evenaarde toen het Nederlands record van 2,31.

Deelname aan de WK indoor in Glasgow (1-3 maart) zit er niet in voor Amels. Hij heeft de limiethoogte van 2,27 dit seizoen niet bedwongen en staat op de wereldranglijst niet hoog genoeg om via die weg deelname af te dwingen.