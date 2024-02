Italiaan Ghiotto verdedigt WK-titel op 10.000 meter met succes

Davide Ghiotto heeft met groot vertoon van macht de 10.000 meter gewonnen bij de wereldkampioenschappen afstanden. De 30-jarige Italiaan zette in de slotrit in Calgary een tijd neer van 12.38,81. Daarmee was hij veel sneller dan Ted-Jan Bloemen, de Nederlander die voor Canada uitkomt (12.47,01). Het brons ging naar de Canadese thuisrijder Graeme Fish in 12.48,61.

Voor Ghiotto, die dit seizoen in het wereldbekercircuit de enige 10 kilometer won, betekende zijn tijd een persoonlijk record.

De Nederlanders belandden naast het podium. Jorrit Bergsma, drievoudig wereldkampioen en de olympisch kampioen van 2014 op de langste afstand, klokte 12.50,91 en werd vijfde. Hij was net iets langzamer dan zijn landgenoot Patrick Roest, die het aan het einde van zijn race erg zwaar kreeg en met de handen op zijn knieën de laatste honderden meters schaatste: 12.50,32.

Roest komt later ook nog in actie op de 1500 meter.