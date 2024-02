Schaatser Hoolwerf vijfde op massastart, titel weer naar Swings

Bart Hoolwerf is bij de WK afstanden in Calgary buiten de medailles geëindigd op de massastart. De 26-jarige schaatser uit Eemdijk, die vorig jaar zilver pakte op de WK, werd vijfde. De wereldtitel ging net als een jaar eerder naar olympisch kampioen Bart Swings. De Belg klopte na zestien ronden in de sprint de Canadees Antoine Gélinas-Beaulieu en Livio Wenger uit Zwitserland

In een finale waar geen van de favorieten op de Italianen na steun had van een landgenoot, werd er gekeken en afgewacht. De Nieuw-Zeelander Peter Michael versnelde, maar het viel weer stil. Daarna volgde aanval op aanval. De Fransman Timothy Loubineaud plaatste met nog drie ronden te gaan de aanval, maar hij werd door de aanstormende sprinters bijgehaald. Hoolwerf zat in de slotronde te ver van achteren om mee te sprinten om de medailles.