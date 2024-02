Schouten kan het nauwelijks geloven na val en toch wereldtitel

Schaatsster Irene Schouten kon het na afloop van een chaotische race op de massastart bij de WK afstanden in Calgary maar nauwelijks geloven. Ze kwam ten val, lag op grote achterstand, kwam terug en won alsnog de sprint. “Niet normaal, echt!”, reageerde ze bij de NOS. Ze won de sprint voor de Canadese Ivanie Blondin en land- en ploeggenote Marijke Groenewoud.

“Ik dacht rustig blijven, ik heb dit een keer eerder meegemaakt”, zei de drievoudig olympisch kampioene over haar val. “Ik denk een technische fout, want ik was de enige die viel. Maar dacht ook, oké, dit is de massastart, er kan nog van alles gebeuren. Maar je moet de rust bewaren. Ik kan er als een gek naartoe rijden, maar dan blaas je jezelf op.”

Schouten kon halverwege de race over zestien ronden terugkeren in het peloton, waar werd geaarzeld. “Als ik wegval weten ze in het peloton niet wat ze moeten doen”, zei ze om daarna haar ploeggenote te bedanken. “Dankzij Marijke hebben we het goud behaald. Zij viel aan toen ik erbij kwam. Ik weet dat ik in een wedstrijd goed kan herstellen. Ik had er vertrouwen in en wist dat het met de snelheid goed zat. Ik heb genoeg in de tank om die sprint goed te rijden.”

Voor de 31-jarige Noord-Hollandse is het de derde wereldtitel op dit onderdeel, Ze was eerder al de beste van de wereld in 2015 en 2019. Het is ook alweer haar derde wereldtitel bij deze WK in Calgary. Afgelopen donderdag schreef ze voor het eerst de wereldtitel op de 3000 meter op haar naam. Een dag later werd ze voor de tweede keer wereldkampioen op de ploegachtervolging, nu met Groenewoud en Joy Beune. Schouten kan zondag nog de vierde wereldtitel veroveren. Ze komt op de slotdag van de WK nog in actie op de 5000 meter, waarop ze de titelverdedigster is.