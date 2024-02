Schouten pakt op massastart ondanks val derde wereldtitel

Irene Schouten is bij de WK afstanden wereldkampioene geworden op de massastart, ondanks een val in de beginfase. De 31-jarige Noord-Hollandse klopte in de sprint Ivanie Blondin uit Canada. Het brons ging naar titelverdedigster Marijke Groenewoud

Voor Schouten is het de derde wereldtitel op deze WK afstanden. Ze won eerder goud op de 3000 meter en pakte met Groenewoud en Joy Beune goud op de ploegachtervolging. Ze werd ook twee keer eerder wereldkampioene op de massastart.

De regerend olympisch kampioene op de massastart plaatste meteen in de finale van de massastart een aanval, maar kwam in de bocht erna ten val. Ze krabbelde weer op, maar had zo’n zeven ronden nodig om het peloton weer bij te halen. Halverwege de wedstrijd sloot ze weer aan. Groenewoud ging daarna in de aanval om de ontsnapte Laura Lorenzato uit Italië bij te halen en kreeg Blondin mee.

Het werd een sprint, waarin Groenewoud snelheid maakte voor Schouten. Blondin kwam in de laatste bocht binnendoor, maar Schouten had meer snelheid op het rechte stuk en won zo weer eens de wereldtitel op dit onderdeel na 2015 en 2019.