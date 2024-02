Schulting valt in halve finale 1000 meter, goud voor Santos

Suzanne Schulting is er bij de wereldbekerwedstrijd shorttrack in Gdansk niet in geslaagd een medaille te behalen op de 1000 meter. De Friezin ging in de halve eindstrijd onderuit en was daardoor aangewezen op de B-finale. Die won ze, voor haar landgenotes Michelle Velzeboer en Diede van Oorschot.

Kristen Santos-Griswold pakte het goud op de kilometer. De Amerikaanse was een dag eerder ook al de beste op de 1500 meter, voor Schulting. Gilli Kim uit Zuid-Korea werd op de 1000 meter tweede, voor de Amerikaanse Corinne Stoddard. Santos-Griswold schreef dankzij haar zege ook de wereldbeker van dit seizoen op haar naam.

Bij de mannen ging de zege op de 1000 meter naar de Zuid-Koreaan Park Ji-won. Zijn landgenoot Kim Gun-woo werd tweede en de Japanner Kosei Hayashi pakte brons. De Nederlander Friso Emons won de B-finale. Daan Kos werd daarin vierde. Park Ji-won schreef de wereldbeker op zijn naam op de kilometer.