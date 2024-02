Shorttracksters sluiten wereldbeker af met vijfde zege op relay

De Nederlandse shorttracksters hebben het wereldbekerseizoen op de achtervolging in stijl afgesloten. Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer waren in de finale van de relay in Gdansk het rapst. Zuid-Korea werd tweede en de Verenigde Staten derde. Het Canadese team werd bestraft en eindigde naast het podium.

Voor de Oranje-formatie was het de vijfde zege in zes wereldbekerwedstrijden dit seizoen. Nederland eindigde daarmee riant bovenaan in de eindstand van de wereldbeker.

Bij de mannen zegevierde het Canadese shorttrackteam in de finale. Ook hier eindigde Zuid-Korea als tweede. Het brons was voor Japan. Nederland, met Teun Boer, Itzhak de Laat, Friso Emons en Daan Kos, won de B-finale. Canada won de wereldbeker, Oranje neemt in de eindstand de vijfde plek in.