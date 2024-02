Sinner maakt favorietenrol waar in Ahoy en wint ABN AMRO Open

De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft tijdens de 51e editie van het ABN AMRO Open zijn favorietenrol waargemaakt. De nummer 4 van de wereld was in een uitverkocht Ahoy met 7-5 6-4 te sterk voor de Australiër Alex de Minaur, die elfde staat op de mondiale ranglijst.

De finale duurde 2 uur en 5 minuten. Sinner benutte zijn eerste wedstrijdpunt met een sterke service, die De Minaur te machtig was.

Sinner plaatste de eerste break van de wedstrijd en hij mocht bij 5-4 voor de eerste set serveren. De Minaur wist echter terug te breken, maar stond vervolgens opnieuw zijn servicegame af. Bij zijn tweede poging maakte Sinner het wel af.

Ook in de tweede set was het Sinner die de eerste break forceerde. Wederom kwam de taaie De Minaur op gelijke hoogte, maar bij 3-3 leverde hij zijn servicegame weer op slordige wijze in. Bij 5-4 maakte Sinner het overtuigend af en hij benutte zijn eerste wedstrijdpunt.

Het was de zevende ontmoeting tussen Sinner en De Minaur en de Australiër wist de Italiaan nog nooit te verslaan.

Sinner stond deze week in vijf duels maar één set af. Alleen tegen de Fransman Gaël Monfils had hij drie sets nodig om te winnen. In aanloop naar het toernooi was er enige onzekerheid of Sinner wel naar Rotterdam zou afreizen. Hij meldde zich na het veroveren van de titel af voor het toernooi van Marseille. De Italiaan arriveerde echter al op de vrijdag voor het toernooi in Rotterdam.

Sinner is de opvolger van de Rus Daniil Medvedev, van wie hij vorig jaar in de eindstrijd in drie sets verloor. Medvedev trok zich dit jaar terug voor het grootste tennistoernooi van Nederland. Omdat Medvedev niet in actie kwam en Sinner het toernooi won, is Sinner vanaf maandag de nummer 3 van de wereld. Medvedev staat dan vierde.

De 22-jarige Sinner, die zaterdagavond in de halve eindstrijd Tallon Griekspoor versloeg, is dit jaar nog ongeslagen. Vorige maand pakte hij op de Australian Open zijn eerste grandslamtitel.

Het was de eerste keer sinds 2018 dat de nummer 1 van de plaatsingslijst het toernooi wist te winnen. Zes jaar geleden won Roger Federer het toernooi van Rotterdam. De Zwitser heroverde toen de nummer 1-positie op de wereldranglijst.

De finale in Ahoy wordt traditiegetrouw bezocht door veel prominenten uit de sportwereld. Zondag zat onder anderen Louis van Gaal in de viploges.