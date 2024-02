Van Riel wint NK-goud op 1500 meter, mist limiet WK indoor

Robin van Riel heeft op de NK indooratletiek in Apeldoorn zijn favorietenrol op de 1500 meter waargemaakt. De 23-jarige Tilburger rende in het Omnisport dankzij een felle eindsprint naar het goud in 3.39,51.

Van Riel bleef met die tijd wel boven de limiet (3.36,00) voor de WK indoor in Glasgow (1-3 maart). De Brabander verbeterde eerder deze winter het twintig jaar oude Nederlands record van Gert-Jan Liefers en zette het op 3.36,32.

Noah Baltus, die deze winter het 23 jaar oude Nederlands indoorrecord van Marko Koers op de Engelse mijl verbeterde tot een tijd van 3.54,81, finishte in de NK-finale als tweede in 3.39,69 en nam daarmee het zilver in ontvangst. Job IJtsma behaalde het brons met 3.39,95.