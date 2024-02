Wielrenner Cosnefroy wint Tour des Alpes-Maritimes

Wielrenner Benoît Cosnefroy heeft de Tour des Alpes-Maritimes gewonnen. De Fransman van Decathlon – AG2R La Mondiale verzekerde zich van de eindzege door de tweede en laatste etappe te winnen.

Cosnefroy was de snelste in een heuvelachtige rit over ruim 131 kilometer van Villefranche-sur-Mer naar Vence. Hij won een sprint van een kopgroep van 24 renners. Vincenzo Albanese kwam als derde over de finish. De Italiaan moest in het algemeen klassement uiteindelijk twee seconden op Cosnefroy toegeven.

.