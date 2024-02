De Nederlandse estafettezwemmers hebben op de laatste dag van de WK in Doha een zilveren medaille op de 4×100 meter wisselslag gepakt. Kai van Westering, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg hielden in de slotfase net genoeg over (3.31,23) om Italië voor te blijven (3.31,59). De goede race betekende opnieuw een aanzienlijke verbetering van het Nederlands record, dat de estafetteploeg in de voorronde ook al had verbroken (3.32,89).

De Verenigde Staten zwommen overtuigend naar de wereldtitel in 3.29,80. Tot de laatste zwemmer streed Nederland met de VS om de zege, maar Pijnenburg bleek op de vrije slag niet opgewassen tegen Matt King.

De Amerikanen waren de enigen uit de top 5 van de vorige WK die nu weer streden om de medailles. China, Australië, Frankrijk en Groot-Brittannië kozen ervoor hun toppers niet te laten starten in Doha. Met de 3.31,23 zou Nederland op het sterker bezette toernooi van vorig jaar zesde zijn geworden.

Jarenlang deden de mannen door een gebrek aan een rugslagspecialist niet mee aan dit olympische nummer, maar in Doha profiteerde Oranje meteen van de komst van de voor Nederland zwemmende Amerikaan Kai van Westering (20).

Tot zondag stond het Nederlands record op 3.33,46. Nick Driebergen, Lennart Stekelenburg, Joeri Verlinden en Sebastiaan Verschuren eindigden daarmee in de olympische finale van 2012 op de zevende plek. Na het stoppen van rugslagspecialist Driebergen plaatste Nederland zich op dit nummer niet meer voor de Spelen. Dat lukte Nederland zondagochtend weer voor het eerst.