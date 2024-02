Beune pakt bij WK brons op 1500 meter, titel voor Japanse Takagi

Joy Beune heeft bij de wereldkampioenschappen afstanden in Calgary een derde medaille behaald. Na haar verrassende gouden plak op de 5000 meter en de titel op de ploegachtervolging, eindigde de 24-jarige Nederlandse op de 1500 meter als derde.

Beune zette een tijd neer van 1.52,91. De zege ging naar de Japanse Miho Takagi in 1.52,29. Takagi won eerder ook de 1000 meter in Canada. Het zilver was voor Han Mei uit China, die 1.52,72 nodig had voor haar race.

“Ik ben nog steeds in extase. Dat ik dit nog kan na een 5 kilometer zegt alles over mijn vorm, denk ik”, zei Beune in een eerste reactie tegen de NOS. “Ik had even mijn rust genomen en stond vrij snel weer ‘aan’. Ik dacht: ik ben toch al wereldkampioen.”

Titelverdedigster Antoinette Rijpma-de Jong zette een tijd neer van 1.53,27. Toen ze over de finish kwam, schudde ze haar hoofd en wist ze dat haar prestatie niet voldoende was. Dat bleek terecht, toen Takagi, Han Mei en Beune nog in actie kwamen. Rijpma-de Jong werd vierde.

Marijke Groenewoud, die in de slotrit tegen Beune schaatste, moest met 1.54,59 genoegen nemen met de achtste plaats.