IOC weigert bokslegende Pacquiao olympische deelname om leeftijd

De Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao mag niet meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bepaald. De 45-jarige Pacquiao diende een speciaal verzoek in voor deelname, maar bij de Spelen geldt voor boksers een maximale leeftijdsgrens van 40 jaar. Daar blijft het IOC dus bij.

“Ik ben ontzettend verdrietig en teleurgesteld, maar ik snap de regels en accepteer die”, zei Pacquiao na het oordeel. Hij zal naar eigen zeggen alle Filipijnse sporters steunen die straks wél in Parijs meedoen.

Pacquiao won als enige bokser wereldtitels in maar liefst acht verschillende gewichtsklassen. In 2021 stopte hij met boksen om zich te richten op politiek, maar ondanks dat had hij graag teruggekeerd in de boksring voor een olympisch avontuur.