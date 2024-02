Krajicek blij met geslaagde editie maar baalt van kalender 2025

Toernooidirecteur Richard Krajicek kijkt terug op een geslaagde editie van het ABN AMRO Open. Hij kreeg met de Italiaan Jannik Sinner zijn voorspelde winnaar, zag dat Tallon Griekspoor goed presteerde en verbrak ook het record van aantal bezoekers.

“De juiste spelers bleven winnen en dat heeft ervoor gezorgd dat de kaarten ook de laatste dagen nog goed werden verkocht. Toen Griekspoor van Hubert Hurkacz won, werden er ineens zes- tot zevenhonderd kaarten verkocht. Die relatief kleine plukjes maken wel het verschil”, zei Krajicek zondag kort na de finale. Sinner was daarin met 7-5 6-4 te sterk voor de Australiër Alex de Minaur. Een dag eerder had Sinner al in twee sets van Griekspoor gewonnen.

“Ik was heel tevreden met het veld, maar de komst van Carlos Alcaraz zou wel leuk zijn ergens komende jaren. Hopelijk heeft Sinner hem laten zien dat dit het ideale schema is na de Australian Open. Terug naar Europa en op hardcourt blijven spelen in aanloop naar Indian Wells. Anders moet ik hem dat misschien vertellen.”

Krajicek had zich zondag enigszins verbaasd over het hoge niveau in de eindstrijd van het enkelspel. Sinner en De Minaur deden ruim 2 uur over de twee sets en de slagenwisselingen waren zeker voor indoortennisbegrippen lang.

“Ik ben nu heel blij dat ik in de jaren 90 heb gespeeld”, zei de oud-Wimbledonkampioen. “Fysiek is iedereen erg sterk en bijna niemand heeft meer zwakke punten. In mijn tijd was Pete Sampras de nummer 1 en je wist dat je zijn backhand goed kon bestoken. En bij iemand als Andre Agassi kon je zijn tweede service aanpakken. Maar tegenwoordig kunnen spelers alles. Dat zag je in de finale en dat zorgde voor waanzinnige rally’s.”

Krajicek gaat het toernooi nu met de organisatie evalueren. Voor volgend jaar staat het toernooi een week eerder op de kalender. Het ABN AMRO Open begint dan al een week na de Australian Open.

“Dat is voor ons niet de ideale situatie, maar voorlopig geldt dat alleen voor volgend jaar”, zei Krajicek, daarmee onder meer doelend op de vergrote kans op afmeldingen. “Voor 2026 is de kalender nog niet gemaakt. Dat Sinner anders wellicht hier niet had gespeeld, dat is wel een goed argument.” Sinner meldde zich dit jaar af voor het toernooi van Marseille, dat een week voor Rotterdam wordt gespeeld. “Maar daar gaan we nu nog niet te veel over nadenken, want hij komt hier graag. En hopelijk kunnen we hem weer toevoegen aan ons deelnemersveld volgend jaar.”

Dit jaar werd het ABN AMRO Open bezocht door 127.000 toeschouwers, een record.