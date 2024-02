Schouten (31) beëindigt schaatsloopbaan

Schaatsster Irene Schouten heeft haar loopbaan beëindigd. De 31-jarige Schouten is drievoudig olympisch kampioene.

“Na mijn succesvolle Olympische Spelen en vele wereldtitels kan ik terugkijken op een supermooie en geslaagde carrière”, aldus Schouten in een verklaring van haar management. Ze pakte in 2022 in Beijing olympisch goud op de 3000 meter, de 5000 meter en de massastart. Haar management laat weten dat de kans klein is dat ze dit seizoen nog in actie komt.

“Ik heb bereikt wat ik wilde. Alleen het winnen van de Elfstedentocht ontbreekt nog op mijn lijst. Na het olympische jaar realiseerde ik mij dat het lastig zou worden om me direct aan een nieuwe olympische cyclus van vier jaar te committeren.”

Schouten pakte afgelopen weekend drie keer goud op de WK afstanden in Calgary. Ze werd wereldkampioen op de 3000 meter, de massastart en de ploegachtervolging. Op de massastart won ze ondanks een val in de beginfase. “De massastart van afgelopen zaterdag maakte diepe indruk en typeerde haar schaatskarakter: aanvallen en geloof houden dat je altijd kunt winnen. Een mooier einde van haar glansrijke carrière had Irene niet kunnen wensen”, meldt het management.

“Afgelopen weekend liet ik zien dat ik in topvorm ben en dat ik nog steeds geniet van de wedstrijden. Ik voel me sterk en schaatste afgelopen dagen zelfs mijn snelste rondes ooit. Maar ik realiseer me ook dat er een leven is naast de topsport. Daar kijk ik ook echt naar uit”, aldus de Noord-Hollandse. “De afgelopen tijd heb ik goed nagedacht en besloten dat dit mijn laatste seizoen zou worden. Nu het besluit genomen is, voelt het goed om dit direct te delen.”

Schouten, die ook in het marathonschaatsen actief is, weet nog niet wat ze na het seizoen gaat doen. Haar schaatsloopbaan duurde vijftien jaar. Ze won acht EK-medailles, pakte dertien wereldtitels en veroverde vijf olympische medailles.

De volgende Winterspelen zijn in 2026, in Milaan.