Schouten acht kans klein dat ze nog aan WK allround deelneemt

Schaatsster Irene Schouten twijfelt zeer of ze komend weekeinde nog zal deelnemen aan de NK allround in Heerenveen. De Noord-Hollandse drievoudig olympisch kampioene kondigde maandag vanuit Calgary aan dat ze haar loopbaan afsluit. “Ik kijk even hoe het met de jetlag gaat”, zegt ze in de Schaatspodcast van de NOS. Op de NK zijn tickets te verdienen voor de WK allround, die van 8 tot en met 10 maart in Inzell worden gehouden.

Schouten (31) was voorafgaand aan de WK afstanden, waar ze drie keer goud veroverde, verkouden. “Ik moet van de week even kijken hoe mijn longen zijn. Op dit moment gaat dat niet heel goed. Mijn gezondheid gaat voor”, verklaarde ze. Schouten zegt daarom dat de kans klein is dat ze haar afscheid nog uitstelt tot na de WK in Inzell.