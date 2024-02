Stolz op WK na 500 en 1000 meter ook ongenaakbaar op 1500 meter

Jordan Stolz heeft bij de wereldkampioenschappen afstanden, net als vorig jaar, de 1500 meter gewonnen. Het was voor de 19-jarige Amerikaanse schaatser zijn derde titel. Eerder zette hij in Calgary ook de 500 en 1000 meter op zijn naam.

Stolz was veel sneller dan Kjeld Nuis, die als tweede eindigde: 1.41,44 om 1.42,66. De Noor Peder Kongshaug pakte brons in dezelfde tijd als Nuis (1.42,66). Kongshaug bleek enkele duizendsten van een seconde langzamer dan de Nederlander.

Nuis eindigde bij de WK afstanden in Calgary eerder als derde op de 1000 meter. “Ik ben ontzettend blij met zilver en brons. Dit was het beste wat ik kon doen”, zei de 34-jarige Nuis tegen de NOS. “Hier had ik twee weken geleden keihard mijn handtekening onder gezet. Het niveau was, net als op de 1000 meter, zo ontzettend hoog. Ik had wel een iets agressievere rit gewild. Dit voelt wel een klein beetje als goud, Stolz is zo ontzettend goed.”

De Chinees Zhongyan Ning, de nummer 2 op de kilometer, moest nu met 1.42,77 genoegen nemen met de vierde plek. Wesly Dijs klokte met 1.44,02 de zesde tijd en Patrick Roest werd met 1.44,59 dertiende.