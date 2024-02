Tennisfinale Delray Beach verzet naar maandag om regenval

De tennisfinale in het Amerikaanse Delray Beach is met een dag uitgesteld door regenval. De wedstrijd, die gaat tussen de Amerikanen Taylor Fritz en Tommy Paul, is verzet van zondag naar maandag.

Fritz verdedigt in Delray Beach zijn titel. Hij zou de eerste zijn die zijn titel prolongeert sinds Jason Stoltenberg. Hij won het toernooi in de kustplaats in 1996 en 1997.

Net als de enkelspelfinale is ook de dubbelfinale van Delray Beach verzet naar maandag. Die gaat tussen de duo’s Santiago Gonzales/Neal Skupski en Julain Cash/Robert Galloway.

Door het uitstel van de finale laat de nieuwe ATP-ranking van deze week nog even op zich wachten. Zeker is dat Jannik Sinner stijgt naar de derde plek na zijn titel bij het ABN AMRO Open in Rotterdam. Daarnaast valt de Griek Stefanos Tsitsipas sinds lange tijd uit de top-10.