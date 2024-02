Tennisser Fritz prolongeert titel in Delray Beach

Taylor Fritz heeft het tennistoernooi van Delray Beach gewonnen. De Amerikaanse titelverdediger versloeg in de finale zijn landgenoot Tommy Paul (6-2 6-3).

De Australiër Jason Stoltenberg was in 1997 de laatste tennisser die het toernooi van Delray Beach voor de tweede achtereenvolgende keer won. Fritz en Paul zouden elkaar zondag treffen in de eindstrijd. Overvloedige regenval maakte dat onmogelijk. Beide Amerikanen hadden maandag tijdens de finale last van harde windstoten.

Fritz vierde zijn zevende titel in twaalf finales van een ATP-toernooi. Paul heeft twee titels op zijn erelijst staan. Hij zegevierde vorige week in Dallas.