Tennisster Rus verliest direct van Azarenka in Dubai

Arantxa Rus is in de eerste ronde van het tennistoernooi van Dubai uitgeschakeld door Viktoria Azarenka. De Nederlandse verloor met 6-2 6-4 van de voormalig nummer 1 van de wereld.

De 33-jarige Rus begon matig aan de wedstrijd. Al in de eerste game leverde ze haar service in zonder een punt te winnen. Op 4-2 werd ze nog een keer gebroken, waarna Azarenka de set uitserveerde op haar eerste setpunt.

Ook in de tweede set leverde de Nederlandse al snel haar service in, al pakte ze die game direct terug van haar opponente. Toch kon Rus die lijn niet doortrekken. Op 4-4 verloor ze opnieuw haar servicegame en maakte Azarenka de wedstrijd vervolgens foutloos uit.

In de volgende treft Azarenka de nummer 4 van de wereld Elena Rybakina, die afgelopen weekend nog de finale verloor van het toernooi van Doha. Met 7-6 (8) 6-2 ging ze onderuit tegen de Poolse Iga Swiatek.

Diezelfde Swiatek is maandag nog steeds de nummer 1 van de wereld in de nieuwste WTA-ranking. Opvallend daarin is dat de Griekse Maria Sakkari voor het eerst sinds lange tijd uit de top-10 valt. Zij zakt met twee plaatsen naar de elfde plek. Rus blijft de hoogst genoteerde Nederlandse op plek 43.