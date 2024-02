Zwemcoaches zien richting Spelen bijzonder brede Nederlandse top

De Nederlandse zwemtop is in dit olympische jaar breder dan deze in lange tijd is geweest. Dat hebben de afgelopen WK in Doha volgens zwemcoaches Mark Faber en Patrick Pearson bewezen. Waar Nederland in het verleden vaak afhankelijk was van veelvoudig kampioenen als Ranomi Kromowidjojo en Inge de Bruijn, zijn er nu meer medaillekandidaten tegelijkertijd. De teller stopte in Doha op drie gouden plakken en drie zilveren, de op een na succesvolste WK ooit.

Een deel van de verklaring ligt in het ontbreken van veel toppers in Doha met het oog op de naderende Olympische Spelen. Maar volgens Faber blijven de prestaties van de Nederlanders ook los daarvan overeind. Zo pakte zijn pupil Tes Schouten de wereldtitel op de 200 meter schoolslag door haar eigen Nederlands record te verpulveren, terwijl trainingsmaat Caspar Corbeau op hetzelfde nummer zijn eerste zilveren medaille pakte.

De in Eindhoven coachende Pearson zet de winnende tijden van zijn zwemster Marrit Steenbergen (100 vrij) en Schouten af tegenover de afgelopen Olympische Spelen en WK, toen de meeste toppers er wel bij waren. “Daarmee zouden ze daar tweede zijn geworden, dus dat zijn absolute toptijden.”

Faber en Pearson zoeken het geheim van de opleving van het Nederlandse zwemmen in de ontwikkeling die is ingezet met de komst van de nationale trainingscentra in Eindhoven en Amsterdam ongeveer twintig jaar geleden. Faber, trainer in Amsterdam: “Dat plan had alleen even tijd nodig, want de aanloop naar het podium in het zwemmen is gewoon lang. Maar nu zien we dat steeds meer talenten de stap naar de senioren maken.”

Volgens Pearson helpen de zwemmers elkaar met hun goede prestaties ook aan meer succes. “Die successen geven inzichten en uiteindelijk schuift iedereen daardoor een beetje op. En dat is natuurlijk ook een inspiratiebron voor velen in het land om te gaan zwemmen.”

Voor Arno Kamminga vielen deze WK juist tegen, met een vijfde plek op de 100 school en plaats zeven op de dubbele afstand. Op de twee vorige WK’s en de afgelopen Spelen pakte de 28-jarige Katwijker steeds minimaal één keer zilver. Faber: “Dit zorgt er ook voor dat hij de komende maanden scherp is. Die fouten maak je dan bij de Spelen niet meer. En degenen die wel een wereldtitel pakten, tanken juist heel vertrouwen. Dat is belangrijk voor de zomer.”

Voor de zwemcoach komen de goede resultaten op een prettig moment. Tegen Faber loopt sinds eind vorig jaar een onderzoek na meldingen van ongepast gedrag. De conclusies hiervan worden naar verwachting volgende maand bekend. “Ik ben gewoon blij”, zei Faber over de invloed van deze WK op hemzelf.