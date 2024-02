Bol voert atletiekploeg van 23 atleten aan voor WK indoor Glasgow

De Nederlandse atletiekploeg voor de WK indoor in Glasgow (1-3 maart) bestaat uit 23 atleten. Dertien atleten komen uit op individuele nummers, de overige tien maken deel uit van de estafetteploegen op de 4×400 meter. Blikvanger is uiteraard Femke Bol, die zondag bij de NK indoor in Apeldoorn haar wereldrecord op de 400 meter aanscherpte tot 49,24 seconden. Zij is de topfavoriete voor het goud op dat nummer.

Lieke Klaver is ook kandidate voor een medaille. Zij liep op de NK indoor in het kielzog van Bol naar een tijd van 50,10 en is daarmee op dit moment de op een na snelste vrouw van de wereld op de 400 meter. Jessica Schilder voert de wereldranglijst aan bij het kogelstoten en Nadine Visser mag zich rekenen tot de favorieten op de 60 meter horden.

Voor Ryan Clarke (800 meter) en Robin van Riel (1500 meter) geldt volgens de Atletiekunie nog wel een voorbehoud. Zij moeten hopen dat hun plaats op de wereldranglijst hoog genoeg is.

N’ketia Seedo komt in Glasgow uit op de 60 meter, Maayke Tjin A-Lim is de tweede Nederlandse op de 60 meter horden. Jorinde van Klinken doet ook mee bij het kogelstoten en Sofie Dokter werkt de vijfkamp af. Bij de mannen is Job Geerds de troef op de 60 meter horden, is Menno Vloon actief bij het polsstokhoogspringen en Sven Jansons is geselecteerd voor de zevenkamp.