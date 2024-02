Experiment in verspringen om foutsprongen uit te bannen

De mondiale atletiekbond World Athletics werkt aan een plan om het aantal foute sprongen bij het onderdeel verspringen uit te bannen. In de loop van het jaar start bij een aantal kleine wedstrijden een experiment waarbij de verspringers kunnen afzetten vanaf een startzone in plaats van vanaf de afzetbalk.

Directeur Jon Ridgeon van World Athletics hoopt op deze manier de sport aantrekkelijker te maken voor het publiek. Uit onderzoek is gebleken dat tijdens de WK van vorig jaar in Boedapest een derde van alle sprongen in het verspringen ongeldig werd verklaard doordat de voet de afzetbalk had overschreden.

“Dat werkt niet, dat is tijdverspilling”, zei Ridgeon tegen persbureau Reuters. “Dus testen we met een startzone zodat we meten vanaf het punt waar de atleet opstijgt tot waar hij in het zand landt. Dat betekent dat elke sprong telt.”

Viervoudig olympisch kampioen verspringen Carl Lewis reageert afwijzend op het experiment. “Dan zou je de moeilijkste vaardigheid uit het verspringen halen. Je kunt bij basketbal ook de basket groter maken bij vrije worpen, want zoveel mensen missen ze”, reageerde de Amerikaanse legende sceptisch.

Afhankelijk van de resultaten van de proef worden de veranderingen niet voor 2026 doorgevoerd.