Tennisster Muchova ondergaat polsoperatie

Tennisster Karolina Muchova heeft een operatie ondergaan aan haar pols. De 27-jarige Tsjechische liep de blessure vorige zomer al op. “Na mijn blessure op de US Open en een uitgebreide revalidatieperiode bleek een medische interventie noodzakelijk”, schreef Muchova op X.

“Dus hier ben ik, moe en verdrietig, maar ik weet dat het nu goed met me komt. De operatie is geslaagd en ik ga er alles aan doen om jullie snel weer op de baan te zien”, aldus de huidige nummer 10 van de wereld, bij een foto met haar arm in het verband.

Muchova haalde vorig jaar de eindstrijd op Roland Garros en op de US Open reikte ze tot de laatste vier. Op Roland Garros verloor ze in de finale in drie sets van de Poolse Iga Swiatek.