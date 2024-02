Wielrenner Reinderink pakt leiderstrui in Ronde van Rwanda

Wielrenner Pepijn Reinderink heeft de leiderstrui veroverd in de Ronde van Rwanda. De 21-jarige Nederlander van Soudal Quick-Step werd derde in de derde etappe, achter de Colombiaanse ritwinnaar Jhonatan Restrepo en de Brit Joseph Blackmore. Hij neemt de leiderstrui over van de Israëliër Itamar Einhorn.

William Junior Lecerf reed in slotfase van de etappe over 140 kilometer tussen Huye en Rusizi weg, maar de Belgische ploeggenoot van Reinderink werd in de slotkilometers bijgehaald door een klein peloton.

Reinderink werd vorig jaar Nederlands beloftekampioen. Hij promoveerde dit seizoen vanuit de opleidingsploeg naar het WorldTour-team van Soudal Quick-Step.

De Ronde van Rwanda duurt tot en met zondag.