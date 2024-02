Alcaraz geeft op in eerste ronde Rio Open door enkelblessure

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft zijn openingswedstrijd op de Rio Open in Brazilië niet uitgespeeld door een blessure. Zijn rechterenkel klapte dubbel in de eerste game van zijn wedstrijd tegen de Braziliaan Thiago Monteiro.

De nummer twee van de wereld nam een medische time-out, liet de enkel afplakken en won alsnog de eerste game. Maar na de tweede game, die hij verloor, gaf hij de strijd alsnog op. Het was voor Alcaraz een volgende tegenslag in 2024. Begin dit jaar werd hij op de Australian Open al in de kwartfinale verslagen.