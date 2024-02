Enkelblessure tennisser Alcaraz valt mee: paar dagen eruit

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft zijn rechterenkel licht verstuikt in het graveltoernooi van Rio de Janeiro. Hij zal er een paar dagen uit liggen, schreef de nummer 2 van de wereld op Instagram. “Tot ziens in Las Vegas en Indian Wells”, voegde de 20-jarige speler eraan toe.

Daarmee gaf Alcaraz aan dat hij begin maart present is bij de demonstratiewedstrijd tegen Rafael Nadal in Las Vegas en ook zal aantreden in het masterstoernooi van Indian Wells.

Alcaraz gaf op in de eerste ronde van het Rio Open tegen de Braziliaan Thiago Monteiro nadat zijn rechterenkel dubbelklapte. “Dit heeft niets met deze gravelbaan te maken”, zei Alcaraz na zijn opgave. “Ik heb mezelf geblesseerd toen ik snel van richting probeerde te veranderen. Dat kan gebeuren op deze ondergrond.”